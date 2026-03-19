Pasotto fa notare: "Allegri ha costruito il Milan sulla solidità della fase difensiva e l'efficacia del gioco di rimessa. Lo snaturamento di Roma non ha portato benefici"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul Milan: "Calma ed equilibrio. Occorre il massimo dell'"allegrismo" in questo momento in casa rossonera per superare il mal di pancia dell'Olimpico. Calma perché nulla è perduto - quanto meno, in ottica Champions - e la situazione è ampiamente gestibile. Equilibrio perché quella con la Lazio è soltanto la terza sconfitta in questo campionato. Un ko che lascia in eredità un insegnamento evidente: Allegri ha costruito il Milan sulla solidità della fase difensiva e l'efficacia del gioco di rimessa, lo snaturamento di Roma - baricentro più alto, tentativo di imporre il gioco - ha dimostrato che nessuna delle due fasi ne beneficia. In realtà uno dei problemi evidenti - e non certo da oggi - è proprio l'attacco. Inteso come reparto. Un settore senza pace tra infortuni, condizione atletica e turbolenze personali. Domanda provocatoria: scorrendo le cinque punte in rosa - in ordine alfabetico: Füllkrug, Gimenez, Leao, Nkunku, Pulisic - c'è un nome su cui vi sbilancereste affermando che rimarrà al cento per cento? Probabilmente no".

La Pace di Milanello

Come ogni ripresa degli allenamenti post partita, come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si sono ritrovati per prima cosa in sala video per analizzare tutte le cose che non sono andate nella gara persa contro la Lazio. È stata un'occasione sia per Leao che per Pulisic di ragionare a mente fredda sulle situazioni tecnico-tattiche accadute in campo: il portoghese, davanti al resto della squadra, ha chiesto scusa al compagno per la reazione eccessiva e i due in campo si sono dati anche la mano. Un segno di ripartenza in tutti i sensi: Allegri non vuole distrazioni di nessun tipo ed è focalizzato solamente sul Torino, necessario che anche i suoi giocatori lo siano facendo tesoro di quanto accaduto in passato ma sotterrando qualsiasi possibile elemento di attrito.