Un altro quarto di finale da brividi in Champions: il Liverpool passa e affronterà il Psg

Un altro quarto di finale da brividi in Champions: il Liverpool passa e affronterà il PsgMilanNews.it
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Oggi alle 14:20News
di Antonello Gioia
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Il Liverpool batte 4-0 il Galatasaray nel ritorno degli ottavi di Champions League e si qualifica per i quarti. All'andata la partita era finita 1-0 per i turchi. In gol nel primo tempo Szoboszlai; nella ripresa Ekitiké, Gravenberch e Salah. Ai quarti il Liverpool affronterà i campioni in carica del Paris Saint Germain. (ANSA).