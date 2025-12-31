Borghi: "Nel momento in cui è stato preso Fullkrug, ecco che Nkunku piazza la doppietta"

vedi letture

Come di consueto al termine della giornata di Serie A, il giornalista e telecronista di Sky Sport Stefano Borghi è intervenuto sul suo canale YouTube per offrire il proprio commento generale al turno di campionato che si è disputato nell'ultimo fine settimana. Tra i temi del suo video, ovviamente, anche la vittoria del Milan per 3-0 ai danni dell'Hellas Verona a San Siro, condita dal solito gol di Pulisic ma soprattutto dalla doppietta di Christopher Nkunku che finalmente si è sbloccato in A. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Stefano Borghi su Christopher Nkunku: "Succede spesso così, nel momento in cui il Milan annuncia il colpo del mercato di gennaio, prendendo un centravanti come Fullkrug, ecco che arriva la partita in cui Nkunku piazza la doppietta. Un rigore, giustamente concessogli dai compagni e anche questa situazione parla della bontà del gruppo oltre che dell’obiettivo comune. E poi un gol da centravanti, un gol di opportunismo. Non credo che questa sia la partita che consegna ad Allegri un Nkunku in grado di essere un numero 9 per questa squadra: non è il giocatore ideale per caratteristiche. Però è stato attivo e coinvolto: giocatore di valore e a disposizione".