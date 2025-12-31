Serie A: due giornate di squalifica al tecnico del Lecce, Di Francesco

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - E' stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo di serie A, Gerardo Mastrandrea, l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco, espulso "per avere contestato al 23' pt una decisione arbitrale rivolgendo al direttore di gara epiteti gravemente insultanti, e per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione continuato la protesta". Tra i giocatori, starà fermo, per un turno, solo Diego Carlos del Como, che era diffidato. Quanto alle società, al Milan è stata inflitta un'ammenda di 10mila euro "per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l'inizio della gara".

Il Lecce pagherà ottomila euro per lancio di petardi, fumogeni e bottigliette da parte dei tifosi e per comportamenti simili sono state multate anche Lazio (settemila), Fiorentina (cinquemila), Bologna (duemila) e Atalanta (1.5). (ANSA).