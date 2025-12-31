L'ex Cagliari Ravot: "Non aspetteremo il Milan ma proveremo a incalzarli"

Antonio Ravot, ex calciatore del Cagliari, rimasto poi legato moltissimo alla squadra sarda anche a fine carriera, è stato intervistato dai colleghi di Tuttocagliari.net dopo la vittoria contro il Torino e in vista del confronto contro il Milan del prossimo venerdì 2 gennaio. Le sue parole: "Affronteremo una squadra che lotta per lo scudetto. Ciò che otterremo sarà tanto di guadagnato. Sarà una partita importante ma, alla luce del valore degli avversari, dobbiamo mettere in conto anche la possibilità di perderla. Pisacane lo sa perfettamente: lui si preoccupa principalmente di far giocare bene la squadra. Anche perché se giochi male e comunque vinci, beh prima o poi pagherai fatalmente dazio".

Poi Antonio Ravot aggiunge ancora sulla partita contro il Milan in Sardegna: "Ora stiamo dimostrando di sapere giocare a calcio e di avere la mentalità giusta. E applicheremo questi principi anche contro il Milan: non aspetteremo i rossoneri ma proveremo a incalzarli, a metterli in seria difficoltà. È assai più facile giocare a briglie sciolte se hai la mente sgombra da preoccupazioni e impellenze di classifica".