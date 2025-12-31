Apolloni: "Inter e Napoli le più forte ma discorso coppe inciderà molto"

Il passaggio da 2025 a 2026 consegna una Serie A retta da un triumvirato, tre squadre tutte in fila: Inter in testa, Milan secondo a distanza di un punto, Napoli terzo a un punto dai rossoneri. Queste tre formazioni hanno anche una partita da recuperare che, virtualmente, consegna un vantaggio più ampio rispetto a Juventus e Roma che non sono per nulla distanti. Per parlare della lotta scudetto è intervenuto durante Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, l'ex giocatore Luigi Apolloni. Le sue parole.

Tra Chivu, Conte e Allegri, su chi punteresti nel 2026?

"Le due squadre più forti sono l'Inter e il Napoli. È chiaro che il discorso coppe inciderà molto, visto che al momento il Milan con una partita a settimana può preparare le partite diversamente. Vedremo anche il mercato che risposte darà, perché i rossoneri per dire hanno già preso Fullkrug"