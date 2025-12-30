Pjanic: "Tonali è il centrocampista italiano più forte in circolazione. Alla Juve manca uno come lui"
Sandro Tonali è diventato una colonna del centrocampo del Newcastle United, in Premier League: l'ex centrocampista rossonero, dopo un primo anno passato lontano dal campo quasi interamente, è tornato e si è preso la linea mediana dei Magpies sulle sue spalle confermando quanto di buono fatto vedere nei tre anni di Milan. Oggi è sulla lista della Juventus che ci starebbe pensando anche per l'estate, l'ex bianconero Miralem Pjanic, intervistato da Tuttosport, ha dato il suo parere positivo all'operazione.
Il consiglio di mercato di Miralem Pjanic alla Juventus, sua ex squadra, per rinforzare il centrocampo: "Non ho dubbi: prenderei subito Sandro Tonali. È fortissimo e sarebbe l’elemento perfetto. A questa Juve manca proprio uno come lui in mezzo al campo. Tonali ha forza, temperamento, legge l’azione e sa impostare il gioco. Dovessero riuscire a riportarlo in Italia, sarebbe un grandissimo colpo per la Juve. Tonali oggi è il centrocampista italiano più forte in circolazione".
