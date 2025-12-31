Sabatini certo: “Milan forte ma non la più forte. Sta facendo un’impresa”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Sabatini ha parlato della partita giocata dal Milan contro il Verona e del fatto che il Milan sia una squadra forte ma non la più forte del campionato. Ma vediamo il suo ragionamento più completo:

“L’impressione è che il Milan sia una squadra forte ma non la più forte, è molto semplice. L’impressione è che la consapevolezza di quello che è il rendimento del Milan, di quello che sta ottenendo il Milan, di come si sta ricostruendo il Milan, l’abbiano con grande decisione i tifosi, che a fine partita hanno omaggiato la squadra con un tributo che forse valeva per tutto il campionato finora disputato e si leggeva la riconoscenza reciproca negli occhi dei tifosi dalla curva e dagli occhi di gente come Modric che può essere abituata da tanti anni a tante imprese. Ecco quella del Milan sembra un’impresa di notevole livello, paragonabile a quella del Napoli dell’anno scorso almeno fino a questo momento. Però non bisogna dimenticare qual è stata la situazione del Napoli nel mercato dell’anno scorso perchè ha ricevuto due giocatori come Lukaku e McTominay. Ricordo questo perchè il Milan è a un momento di svolta con il mercato di gennaio. Dal mercato estivo ha ottenuto il massimo dagli acquisti di Rabiot e Modric e non dagli altri, adesso può completare la rosa con Fullkrug che è un attaccante che va ricostruito ma che ha comunque delle caratteristiche originali per la rosa attuale del Milan e con un difensore del quale c’è bisogno perchè il Milan con la rosa a 3 manca il quinto”