Buscaglia vota Füllkrug: "Un giocatore così serve tanto al Milan, crea movimenti e schiaccia la difesa avversaria"

Riccardo Buscaglia, giornalista e opinionista di DAZN ha parlato così del nuovo acquisto del Milan Niclas Fullkrug. Queste le sue consideraizoni a 4-3-2-1, format di DAZN:

"Un attaccante così serve e tanto al Milan. Un giocatore dalle caratteristiche ben precise, che possa schiacciare la difesa, che dia peso. Leao e Pulisic hanno sicuramente più qualità, anche Nkunku, ma non sono dei veri bomber che stanno in area e che danno presenza. Una punta alla Fullkrug è quello che serve al Milan di Allegri".

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien