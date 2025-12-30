Cafu estasiato da Modric: "A 40 anni fa ancora la differenza. Il Milan ha fatto un grande colpo"
Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex terzino rossonero Cafù ha parlato di Milan, della corsa al tricolore e di un giovane talento brasiliano che potrebbe tornare più che utile alla formazione rossonera in un eventuale futuro.
Partiamo proprio dal Diavolo: i rossoneri possono vincere lo Scudetto?
"Certo che sì. Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così. Stanno andando forte e ho buone aspettative quest’anno per i rossoneri".
Qui a Dubai l’abbiamo vista in compagnia di autentiche leggende del calcio come lei: manca solo Modric che invece non vuole smettere di stupire.
"A 40 anni Modric fa ancora la differenza. È giusto che vada avanti. Stiamo parlando di un grande campione: il Milan ha fatto un grande colpo a prenderlo. Luka, infatti, è un elemento di grande classe ed esperienza che può, certamente, aiutare il Milan a tornare molto in alto come merita. Incarna il leader che serviva alla squadra: mi piace tanto in campo e fuori".
