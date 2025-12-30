Cafu estasiato da Modric: "A 40 anni fa ancora la differenza. Il Milan ha fatto un grande colpo"

di Lorenzo De Angelis

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex terzino rossonero Cafù ha parlato di Milan, della corsa al tricolore e di un giovane talento brasiliano che potrebbe tornare più che utile alla formazione rossonera in un eventuale futuro. 

Partiamo proprio dal Diavolo: i rossoneri possono vincere lo Scudetto? 
"Certo che sì. Quando sei il Milan l’obiettivo è sempre quello di vincere il campionato, almeno a me hanno insegnato così. Stanno andando forte e ho buone aspettative quest’anno per i rossoneri". 
 
Qui a Dubai l’abbiamo vista in compagnia di autentiche leggende del calcio come lei: manca solo Modric che invece non vuole smettere di stupire. 
"A 40 anni Modric fa ancora la differenza. È giusto che vada avanti. Stiamo parlando di un grande campione: il Milan ha fatto un grande colpo a prenderlo. Luka, infatti, è un elemento di grande classe ed esperienza che può, certamente, aiutare il Milan a tornare molto in alto come merita. Incarna il leader che serviva alla squadra: mi piace tanto in campo e fuori". 
 