La Lazio chiude il 28° turno vincendo e proiettandosi verso il Milan: tutti i risultati
È giunta a termine la 28esima giornata del campionato di Serie A Enilive. A chiudere le ostilità è stata la Lazio che ha ospitato il Sassuolo allo stadio Olimpico, tornando alla vittoria per la prima volta dopo oltre un mese. I biancocelesti hanno vinto 2-1 contro i neroverdi: dopo il vantaggio ai blocchi di partenza firmato da Maldini, al 35° Laurientè ha pareggiato i conti. A decidere la sfida la rete di Adam Marusic in pieno recupero del secondo tempo. I biancocelesti affronteranno il Milan domenica prossima, sempre in casa.
SERIE A, 28° TURNO: TUTTI I RISULTATI
VENERDÌ 6/3
ore 20.45, Napoli-Torino 2-1
SABATO 7/3
ore 15, Cagliari-Como 1-2
ore 18, Atalanta-Udinese 2-2
ore 20.45, Juventus-Pisa 4-0
DOMENICA 8/3
ore 12.30, Lecce-Cremonese 2-1
ore 15, Bologna-Hellas Verona 1-2
ore 15, Fiorentina-Parma 0-0
ore 18, Genoa-Roma 2-1
ore 20.45, Milan-Inter 1-0
LUNEDÌ 9/3
ore 20.45, Lazio-Sassuolo 2-1
