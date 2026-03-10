Prestazione di cuore del Milan Primavera che cade a Cesena
Nella giornata di ieri il Milan Primavera è sceso in campo per il posticipo della 29esima giornata del campionato di Primavera 1 ma ha alzato bandiera bianca contro il Cesena, secondo miglior attacco del torneo e in piena zona playoff, che ha vinto 3-2 in casa. I romagnoli si sono portati avanti di due gol in 43 minuti con Wade e Zamagni: in mezzo l'espulsione del rossonero Pandolfi che ha condizionato il resto della gara. Ciononosante la formazione di Renna non si è arresa: prima dell'intervallo Lontani sbaglia un calcio di rigore e a inizio ripresa Scotti accorcia. Allo scoccare del 90° però arriva il trsi di Galvagno con i rossoneri che ancora hanno il cuore di rispondere con Perina nel primo minuto di recupero: ma non basta.
IL TABELLINO
CESENA-MILAN 3-2
CESENA (3-5-2): Fontana; Baietta (27'st Gasperini), T. Casadei (28' Mattioli), Ridolfi; Domeniconi, Berti (21'st Tosku), Amadori, Zamagni, Marini; Wade (1'st Biguzzi), Galvagno. A disp.: Gianfanti; Zaghini, Poletti, Cenerelli, Lantignotti, E. Casadei, Ricci. All.: Campedelli.
MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo(33'st Nolli), Vladimirov, Zukić (40'st Perina), Borsani (22'st Tartaglia); Mancioppi (40'st Zaramella), Pandolfi, Perera; Ossola, Lontani (33'st Domniței), Scotti. A disp.: Catalano; E. Cissé, Cullotta; M. Cissé, Viana Seedorf; Asanji. All.: Renna.
Arbitro: Cristiano Ursini di Pescara.
Gol: 21' Wade (C), 43' Zamagni (C), 14'st Scotti (M), 45'st Galvagno (C), 46'st Perina (M).
Ammoniti: Biguzzi (C), Vladimirov (M), Galvagno (C).
Espulsi: 40' Pandolfi (M).
Note: al 48' Lontani (M) sbaglia un calcio di rigore.
