Oggi il Milan torna ad allenarsi: testa alla trasferta con la Lazio

Dopo il giorno di pausa che Massimiliano Allegri ha concesso alla sua squadra nel day after della vittoria in campionato contro l'Inter per 1-0 nel Derby della Madonnina, il Milan oggi torna ad allenarsi al centro sportivo di Milanello in Carnago. La formazione rossonera inizierà a preparare il prossimo impegno con l'obiettivo di non far cadere nel vuoto l'impresa contro i cugini e costruirci sopra per raggiungere il prima possibile l'obiettivo stagionale del ritorno in Champions League.

La prossima partita in programma per il Milan sarà domenica 15 marzo alle ore 20.45, un altro posticipo della domenica: i rossoneri saranno ospiti della Lazio allo stadio Olimpico, unico stadio e unica squadra con cui hanno perso in trasferta in stagione. Era dicembre e si giocavano gli ottavi di Coppa Italia: i biancocelesti vinsero 1-0 pochi giorni dopo che il Diavolo li aveva sconfitti con lo stesso risultato a San Siro in campionato. Servirà dunque massima concentrazione per tornare a Milano con i tre punti in saccoccia.