Due rossoneri nella formazione ideale della diciassettesima giornata

Oggi alle 22:20News
di Francesco Finulli

La Serie A Enilive, attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, ha pubblicato il Best XI della diciassettesima giornata di campionato, la formazione ideale in base ai voti ricevuti dall'app fantacalcio.it. Presenti nell'undici ben due calciatori rossoneri, i due protagonisti assoluti della vittoria milanista a San Siro contro l'Hellas Verona: c'è Christian Pulisic, autore del primo gol della gara, e c'è Christopher Nkunku, che con una doppietta la partita l'ha chiusa a inizio secondo tempo.

Questa la formazione ideale al completo
Corvi (Parma)
Kalulu (Juventus), Muharemovic (Sassuolo), Ramon Jacobo (Como)
Manu Koné (Roma), Nico Paz (Como), Vlasic (Torino), Pulisic (Milan)
Nkunku (Milan), Kilicsoy (Cagliari), Hojlund (Napoli)