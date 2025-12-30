Eterno Miura, il giapponese trova un nuovo club all'età di 58 anni

(ANSA) - TOKYO, 30 DIC - Kazuyoshi Miura non vuole fermarsi, l'ex attaccante del Genoa, che compirà 59 anni il prossimo febbraio, ha annunciato che proseguirà la sua carriera trasferendosi in prestito al Fukushima United, un club giapponese di terza divisione. "La mia passione per il calcio non è cambiata, indipendentemente dalla mia età", ha dichiarato l'ex nazionale nipponico. Soprannominato 'Re Kazu' in patria, Miura ha collezionato sette presenze la scorsa stagione con l'Atletico Suzuka, un club giapponese di quarta divisione che alla fine è retrocesso nel campionato regionale.

È tornato in Giappone nel 2024 dopo un periodo con l'Oliveirense, club portoghese di seconda divisione, dove era stato anch'egli in prestito dallo Yokohama. Miura ha esordito nel 1986 con il club brasiliano del Santos e oltre che in Italia ha giocato anche in Giappone, Croazia e Australia. Nel 1990 esordì con la nazionale giapponese, collezionando 89 presenze e segnando 55 reti, ma venne escluso dalle convocazioni in occasione della storica prima apparizione dei Blu Samurai ai Mondiali, nel 1998, e giocò la sua ultima partita nel 2000. (ANSA).