F.Galli: "Attendo con curiosità l'incrocio Palestra-Bartesaghi: duello-chiave"

Il Milan e il Cagliari saranno le prime squadre del campionato di Serie A Enilive a scendere in campo nel 2026, il nuovo anno. I rossoneri saranno ospiti all'Unipol Domus Arena in Sardegna venerdì 2 gennaio alle ore 20.45 per anticipare e aprire la penultima giornata del girone di andata, la diciottesima. Per presentare la sfida i colleghi di Tuttocagliari.net hanno intervistato un'ex bandiera rossonera, sia da giocatore che da dirigente del settore giovanile, come Filippo Galli. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Filippo Galli sulla chiave tattica della gara: "Attendo con molta curiosità l’incrocio sulle corsie laterali tra i giovani talenti Palestra e Bartesaghi: già quello potrebbe essere un duello-chiave. Sarà poi importante capire se Leao partirà o meno per Cagliari. È vero che Nkunku si è sbloccato, ma non sarebbe comunque facile sostituire il portoghese, micidiale e devastante in campo aperto. In linea generale, credo che un episodio - magari a inizio gara - potrebbe indirizzare in modo determinante il match”