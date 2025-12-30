Zola chiama a raccolta tutti: "Gattuso va sostenuto"

vedi letture

Con il passaggio dal 2025 al 2026, si entrerà anche nell'anno del Mondiale che, quest'estate, si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada. L'Italia non è ancora iscritta alla festa e dovrà passare dall'incubo degli spareggi che già nelle ultime due edizioni hanno precluso alla Nazionale azzurra di qualificarsi per la competizione più importante del mondo. La formazione del CT Gattuso sfiderà l'Irlanda del Nord nella semifinale in Italia e poi giocherà contro la vincente di Bosnia e Galles, se dovesse vincere la finalissima che può valere il pass per l'America.

Gianfranco Zola, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche dell'Italia e si è espresso in questo modo: "Non può permetterselo la Storia del nostro calcio e dunque ognuno, stampa incluso, deve avere un ruolo e creare atmosfera. Non siamo da buttare, non lo eravamo neanche prima, ma dobbiamo esserci, perché averne saltati già due è stata una mazzata. Va sostenuto Gattuso, pure dalla sorte: ci sono attaccanti che possono andare ad alimentare la forza offensiva, già rilevante con Kean e con Retegui".