F.Galli: "Col Cagliari non sarà semplice: me lo aspetto aggressivo e arrembante"

Il Milan e il Cagliari saranno le prime squadre del campionato di Serie A Enilive a scendere in campo nel 2026, il nuovo anno. I rossoneri saranno ospiti all'Unipol Domus Arena in Sardegna venerdì 2 gennaio alle ore 20.45 per anticipare e aprire la penultima giornata del girone di andata, la diciottesima. Per presentare la sfida i colleghi di Tuttocagliari.net hanno intervistato un'ex bandiera rossonera, sia da giocatore che da dirigente del settore giovanile, come Filippo Galli. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Filippo Galli sul Cagliari, avversario rossonero: "Col Cagliari però non sarà così semplice. Colgo l’occasione per fare i complimenti a Pisacane, del quale sto apprezzando molto le dichiarazioni nei post-partita: non cerca mai alibi ed è sempre lucido nelle analisi delle gare disputate dalla sua squadra. A maggior ragione mi aspetto un Cagliari aggressivo e arrembante, che giocando in casa cercherà di sfruttare il fattore campo. Un altro elemento a favore dei sardi è la presenza in rosa di tanti calciatori italiani".