Zazzaroni: "Scudetto Inter o Napoli. La terza forza è il Milan"

vedi letture

Al termine del 2025, la classifica di Serie A Enilive è corta come non sin vedeva da moltissimo tempo: l'Inter comanda con un punto di vantaggio sul Milan, due sul Napoli, tre sulla Roma e quattro sulla Juventus. Giallorossi e bianconeri hanno però una partita in più rispetto alle prime tre della classe. A commentare la graduatoria Ivan Zazzaroni ospite di Tutti Convocati su Radio 24.

Il commento di Ivan Zazzaroni sul campionato e la vetta della classifica: "Come fa la Roma a vincere lo scudetto? Raspadori siamo ancora lì che non si capisce se lo prendono o no, Zirkzee neanche. Lo scudetto lo vince o l'Inter o il Napoli. La terza forza del campionato è il Milan, poi c'è la Juve. La differenza la fanno gli attaccanti"