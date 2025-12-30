Milan, i più presenti fino a questo momento sono due calciatori di movimento

Con l'arrivo del nuovo anno si arriva metaforicamente al giro di boa della stagione che, ad ogni modo, arriverà anche da calendario: tra il 2 e l'8 gennaio il Milan giocherà diciottesima e diciannovesima giornata di campionato, andando così a chiudere il girone di andata. I rossoneri, grazie alla cura di Max Allegri, si godono il secondo posto in classifica a un solo punto dall'Inter capolista e si godono anche tanti giocatori che stanno facendo la differenza, il cui rendimento è trasfigurato rispetto a quello recente.

In particolare, se si guarda ai giocatori più presenti in questa prima metà di stagione, emerge come nelle prime due posizioni ci sia una coppia di calciatori di movimento: il portiere Mike Maignan, capitano rossonero, è solo terzo con un totale di 1.586 minuti giocati. Al primo posto c'è Alexis Saelemaekers che, di questi tempi l'anno scorso era impossibile immaginare di nuovo con la maglia del Diavolo: Max lo ha voluto tenere a tutti costi e ne ha fatto uno dei suoi fedelissimi, con 1.662 minuti complessivi in campo. Al secondo posto troviamo invece Strahinja Pavlovic, anche lui portato in palmo di mano dal tecnico livornese: totale di 1.632 minuti.