Pellegatti a difesa di Allegri: "Nel 2011 aveva Ibra, Pato e Robinho. Oggi la squadra è diversa, non è che può fare il fenomeno sempre"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero è intervenuto così nel nuovo podcast di 352 insieme a Franco Ordine e Sandro Sabatini. Questa la considerazioni di Pellegatti in merito alle critiche per Allegri e al suo gioco troppo difensivo:

"La gente non conosce la storia. Quando Allegri nel 2010/11 aveva gente come Boateng, Pato, Ibra e Robinho, 65 gol e 24 subiti. Oggi Allegri ha un attacco che fa fatica, un centrocampo che regge specialmente su Modric e una difesa equilibrata, eh allora non è che ogni domenica puoi fare il fenomeno..".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO

7a giornata

Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 1-0

8a giornata

Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2

9a giornata

Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1

10a giornata

Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0

11a giornata

Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan 2-3

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo 2-2

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona 3-0

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN