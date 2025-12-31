Pellegatti a difesa di Allegri: "Nel 2011 aveva Ibra, Pato e Robinho. Oggi la squadra è diversa, non è che può fare il fenomeno sempre"
Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero è intervenuto così nel nuovo podcast di 352 insieme a Franco Ordine e Sandro Sabatini. Questa la considerazioni di Pellegatti in merito alle critiche per Allegri e al suo gioco troppo difensivo:
"La gente non conosce la storia. Quando Allegri nel 2010/11 aveva gente come Boateng, Pato, Ibra e Robinho, 65 gol e 24 subiti. Oggi Allegri ha un attacco che fa fatica, un centrocampo che regge specialmente su Modric e una difesa equilibrata, eh allora non è che ogni domenica puoi fare il fenomeno..".
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO
7a giornata
Domenica 19/10/2025 Milan-Fiorentina 1-0
8a giornata
Venerdì 24/10/2025 Milan-Pisa 2-2
9a giornata
Martedì 28/10/2025 Atalanta-Milan 1-1
10a giornata
Domenica 2/11/2025 Milan-Roma 1-0
11a giornata
Sabato 8/11/2025 Parma-Milan 2-2
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan 2-3
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo 2-2
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona 3-0
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
