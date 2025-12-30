Paganini sulla corsa scudetto: "Sarà determinante il discorso Coppe"

Ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Paolo Paganini ha rilasciato queste parole sul mercato di gennaio e sulla corsa scudetto:

Cosa si aspetta dal mercato?

"Ho parlato con Pierpaolo Marino, lui dice che sarà un mercato intrigante. Tutte le squadre, anche di vertice, anche se è un mercato di riparazione, interverranno. Tutte faranno qualcosa, dalla Roma alla Juve, dal Napoli al Milan. Vedremo un po' di adrenalina e clamorosi ritorni, come Zirkzee. E poi c'è anche Chiesa, oltre a Raspadori".

A chi credere di più nella corsa scudetto tra Chivu, Conte e Allegri?

"Sarà determinante il discorso Coppe. In questo momento il Milan lo vedo leggermente più avanti, è come il Napoli lo scorso anno, con un grande allenatore e senza coppe. E' una mina vagante la Juve, ma per me le coppe a marzo saranno decisive".