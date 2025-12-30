Serie A, nel 2025 solo 8 giocatori in doppia cifra: due sono del Milan

vedi letture

Il 2025 è ormai giunto alla sua conclusione e ci si guarda indietro per vedere un po' com'è andato questo anno solare. In Serie A ci sono alcuni giocatori che sono stati più dominanti di altri, specialmente sotto porta. Solamente otto calciatori hanno raggiunto la doppia cifra di reti in campionato da gennaio a dicembre: di questi ce ne sono ben due che sono del Milan. Si tratta ovviamente di Christian Pulisic e Rafael Leao che chiudono il loro anno con rispettivamente 14 e 10 gol nella massima competizione italiana.

- Riccardo Orsolini (Bologna) 15 gol in 32 partite

- Lautaro Martinez (Inter) 15 gol in 32 partite

﻿﻿﻿- Cristian Pulisic (Milan) 14 gol in 31 partite

- ﻿﻿﻿Mateo Retegui (Atalanta fino al 20 luglio) 13 gol in 19 partite

- ﻿﻿﻿Moise Kean (Fiorentina) 12 gol in 32 partite

﻿﻿﻿- Scott McTominay (Napoli) 11 gol in 34 partite

﻿﻿﻿- Rafael Leao (Milan) 10 gol in 29 partite

﻿﻿﻿- Kenan Yildiz (Juventus) 10 gol in 33 partite