Ha già saltato la metà delle partite. Il CorSport: "Milan, il solito rebus Leao"

Continua la preparazione del Milan verso la sfida di Cagliari con il solito grande dubbio legato alle condizioni di Rafael Leao. Il calciatore sorride, si posta sui social sereno, ma puntualmente c'è qualcosa che non va, soprattutto a livello fisico. Il portoghese ha recuperato dal problema all'adduttore accusato contro il Torino e che non gli ha permesso di scendere in campo contro Sassuolo, Napoli e Verona, eppure continua a non essere al 100%.

Per questo motivo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Milan, il solito rebus Leao", perché da Milanello potranno anche arrivare notizie incoraggianti sul ragazzo, ma al 31 di dicembre il portoghese ha già saltato la metà delle partite stagionali della squadra.