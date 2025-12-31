Affare a costo zero. Il CorSera: "Il Milan con la grana Maignan: Inter e Juve pronte ad approfittarne"

Il calciomercato invernale è comunemente noto come quello delle opportunità, anche perché nel corso di questo si possono mettere a segno i primi colpi a parametro zero in vista della stagione che segue. E in questo gennaio 2026 le occasioni in Serie A di certo non mancano, visto che ci sono diversi giocatori di qualità e esperienza pronti a cambiare squadra gratis.

Tra questi vi potrebbe rientrare anche Mike Maignan, in scadenza con il Milan il prossimo giugno. Ovviamente è priorità del club rossonero cercare di prolungare il contratto del suo portiere, e capitano, ma questa mattina Il Corriere della Sera ha parlato del futuro del francese titolando: "Il Milan con la grana Maignan: Inter e Juve pronte ad approfittarne".