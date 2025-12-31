Milan in pressing su Maignan con uno sguardo agli svincolati

La priorità del Milan è il rinnovo di Mike Maignan. Il portiere francese è uno dei pilastri del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, nonché leader tecnico e carismatico della formazione rossonera. Trattenerlo potrebbe essere il grande acquisto di questo inizio 2026, anche perché in circolazioni non ci sono estremi difensori tanto forti quanto il 16 meneghino.

La prima ad esserne consapevole è la stessa dirigenza rossonera, in pressing su Maignan per convincerlo a prolungare fino al 2030 a 5,5 milioni di euro a stagione più 1,5 di bonus. A differenza degli scorsi mesi le parti sembrerebbero riavvicinatesi, ma solo dopo l'incontro in programma per queste settimane si capirà effettivamente quale sarà il futuro del francese. Nel caso di definitiva fumata nera, il Milan è pronto a virare con decisione su Hugo Souza, portiere del Corinthias.

Milan: occhio alla lista degli svincolati

Il Milan vuole evitare che Mike Maignan vada via a zero, ma allo stesso tempo il club rossonero sarebbe alla ricerca di opportunità di questo genere. Oltre al solito Dusan Vlahovic, sul quale si sarebbe cominciato a muovere il Barcellona, il club rossonero starebbe monitorando con attenzione la situazione contrattuale di Adam Marusic, in scadenza con la Lazio proprio il prossimo giugno. Qualora il montenegrino non dovesse rinnovare con il club biancoceleste, potrebbe essere lui il vice Saelemaekers a parametro zero.