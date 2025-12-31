Juventus ed Inter vigilano a distanza gli sviluppi della situazione Maignan

La priorità assoluta del Milan è rinnovare Mike Maignan. Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per discutere del rinnovo del francese, che a differenza di qualche mese fa sembrerebbe più propenso a restare, complice anche il forte pressing di compagni, ambiente ma soprattutto Massimiliano Allegri e staff.

Qualora dovesse arrivare la definitiva fumata nera sul rinnovo di Maignan il Milan virerà subito su Hugo Souza del Corinthias, per il quale è già stata anche formulata una prima offerta (rifiutata da club e calciatore, che comunque non ha escluso la possibilità di trasferirsi in rossonero in estate). E cosa ne sarà del francese? Il portiere e capitano del Milan sarà di conseguenza libero di firmare un pre-contratto con qualsiasi squadra egli voglia, con Juventus ed Inter che a distanza starebbero vigilando sugli sviluppi di questa situazione. A riportarlo sono i colleghi de Il Corriere della Sera.