Pellegatti ai tifosi: “Come fate quest’anno a criticare il Milan dopo la cenere che abbiamo mangiato l’anno scorso”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato le critiche e i mugugni che alcuni tifosi del Milan ancora fanno nonostante la passata stagione e nonostante i risultati che Allegri sta ottenendo. Queste le sue parole nel dettaglio:

“Nei tifosi del Milan c’era felicità e non invido quelli che dopo tutta la cenere che abbiamo mangiato nella scorsa stagione riescono ancora a mugugnare, criticare il gioco di Allegri, legittimamente, io ho detto che non gli invidio. Tanto c’è sempre tempo per criticare se le cose non vanno bene, ma questo Milan in totale emergenza offensiva, penso perfino il Verona aveva 4 punte. Massimiliano Allegri, che qualcuno critica sempre legittimamente, aveva Nkunku e Pulisic e stop. Leao stenta a tornare, Gimenez è fuori, è arrivato Fullkrug che non poteva essere impiegato, ebbene c’è qualcuno ancora insoddisfatto. Io voglio ricordare che alla fine del 2024 eravamo all’8° posto in classifica con 27 punti, a 14 punti dal primo posto. È quest’anno, con Modric, con Rabiot, con Saelemaekers, ma senza Thiaw, Theo, Reijnders, ebbene avete visto la classifica. Siamo là davanti, siamo sempre stati protagonisti. 1°, 2° o 3°, dopo un anno in cui non siamo mai contati nulla, come fate a non essere contenti. La classifica ci vede, come deve essere la normalità, protagonisti”