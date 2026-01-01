Milan, ecco il dato sui gol subiti in casa e in trasferta nel 2025

Nell'anno solare 2025 il Milan ha subito 49 gol tra tutte le competizioni, campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Andando ad analizzare ogni singola partita dell'anno, a partire da Juve-Milan di Supercoppa Italiana del 3 gennaio 2025, partita vinta per 2-1 dai rossoenri, fino ad arrivare a Milan Verona del 28 dicembre 2025, abbiamo suddiviso i gol subiti dai rossoneri in trasferta e in casa. Questo è quello che è emerso:

Quanti gol subiti in casa ? 19 in campionato, 1 in Champions League, 1 in Coppa Italia per un totale di 21 gol subiti a San Siro.

Quanti gol subiti in trasferta ? 20 in campionato, 3 in Champions League, 3 in Supercoppa Italiana, 2 in Coppa Italia per un totale di 28 gol subiti lontano dalle mura amiche.