Il Milan in prestito: Chukwu doppio assist in Coppa, Terracciano leader grigiorosso

Il Milan, nell'ultima sessione estiva, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono dodici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Dopo una buona prima parte di stagione in Croazia, in questi giorni Bennacer è impegnato in Coppa d'Africa con l'Algeria di cui veste la maglia numero 10. Due le gare disputate fin qui, entrambe vinte contro Sudan e Burkina Faso: due presenze da titolare con sostituzioni al 78° e all'87°. Nella seconda gara ha ricevuto anche un cartellino giallo. Oggi alle 17 l'ultima partita del girone contro la Guinea Equatoriale ma con la squadra già qualificata alla prossima fase.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 11

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Per la seconda volta in questo campionato, al netto di una assenza per febbre, Warren Bondo è partito in panchina: nella sconfitta interna contro il Napoli per 0-2 ha fatto il suo ingresso solamente al 77° minuto con la gara ormai compromessa. Rimane il quinto giocatore più impiegato da mister Davide Nicola.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 17

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

Ultima gara del 2025 da dimenticare per la formazione salentina, sconfitta in casa per 0-3 dal Como. Il giovane Camarda è partito dalla panchina ed è entrato al 69° al posto di Leo Stulic tre minuti dopo il raddoppio degli avversari, senza poter incidere.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 17

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Anche Chukwueze è impegnato in questi giorni in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Tre partite e tre vittorie per le SuperEagles che hanno guadagnato così l'accesso agli ottavi di finale della competizione, battendo in ordine Tanzania, Tunisia e Uganda. Titolare nella prima gara, è stato sostituito al 59°; in panchina nella seconda sfida; nella terza, ieri, ha dato il meglio di sè giocando dal primo minuto e fornendo due assist su tre gol segnati dalla sua squadra, prima di essere sostituito a inizio recupero.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 10

Reti: 2

Assist: 4

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Nella sconfitta senza appello all'Olimpico contro la Roma per 3-1, Lorenzo Colombo ha fatto il suo ingresso al 59° quando il risultato vedeva già i giallorossi avanti di tre lunghezze.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 19

Reti: 2

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Dopo la non convocazione della partita precedente, Comotto è partito dalla panchina contro il Pescara e ha fatto il suo ingresso prima del previsto: al minuto 20 il classe 2008 è entrato al posto dell'infortunato Bandinelli, sul risultato di 1-0 per i suoi. La gara è stata poi vinta dallo Spezia con il risultato di 2-1 con il giovane centrocampista rimasto in campo fino al triplice fischio. Decima presenza stagionale e primi minuti per Comotto dal 30 novembre.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 10

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Due partite in pochi giorni per lo spagnolo, sceso in campo da titolare e per tutti i 90 minuti in entrambe le gare disputate. Il 27 dicembre una sconfitta pesante per 4-1 contro il Brentford in cui Jimenez è stato impiegato come esterno alto di un 4-2-3-1; ieri invece il pareggio esterno 2-2 contro il Chelsea, giocando nel suo ruolo abituale di terzino.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 0

ALVARO MORATA (Como)

L'attaccante spagnolo è ancora out per l'infortunio agli adduttori: dopo la trasferta, con sconfitta, contro la Roma, Morata ha saltato anche la gara di Lecce, questa volta vinta dal suo Como con il netto risultato di 3-0.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 15

Reti: 0

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Nel combattuto big match tra Atalanta e Inter che i bergamaschi hanno perso per 0-1 a causa del gol di Lautaro Martinez, il centrocampista americano è stato mandato in campo da Palladino all'intervallo per sostituire sulla corsia esterna Zappacosta.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 13

Reti: 0

Assist: 1

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Altri 90 minuti in campo da titolare per il centrocampista classe 1999 nella gara che il Bologna ha pareggiato al Dall'Ara per 1-1 contro il Sassuolo, dopo essere stato in vantaggio nel primo tempo. Dal suo ritorno dall'infortunio, a fine settembre, non è stato impiegato solamente in una gara.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni

Presenze: 18

Reti: 2

Assist: 1

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Pedina inamovibile della formazione di Davide Nicola, anche contro il Napoli, vittorioso in trasferta 0-2, Terracciano è stato impiegato come braccetto della difesa a tre, schierato titolare e in campo per tutta la gara. Il difensore in prestito dal Milan è il secondo giocatore più usato della formazione grigiorossa, secondo solo a Federico Baschirotto.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 17

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza)

Un altra non convocazione per il giovane talento cresciuto nel settore giovanile del Diavolo. La sua ultima presenza risale al 25 ottobre quando venne impiegato per 33 minuti contro la Reggiana. Da quel momento nove partite saltate in Serie B: le prime cinque guardate dalla panchine e le ultime tre neanche convocato dal tecnico. In mezzo c'è stata la convocazione con l'Italia U21.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 5

Reti: 0

Assist: 0