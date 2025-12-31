VIDEO - È di Adrien Rabiot il gol del mese di dicembre

di Manuel Del Vecchio

È di Adrien Rabiot il gol del mese di dicembre 2025: la bordata di sinistro dai 25 metri del francese contro il Torino è rimasta nel cuore di tutti i tifosi per la bellezza e l'importanza del gesto tecnico nella sfida poi vinta in rimonta dai rossoneri. Il francese ha "superato" anche il gol di Magrassi, che col Milan Futuro l'aveva piazzata all'incrocio nei minuti di recupero della sfida contro la Varesina.