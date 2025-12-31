FOCUS MN - Il 2025 del Milan attraverso gli infortuni
Si conclude il 2025 e questi sono tutti gli infortuni sofferti dai rossoneri durante l'anno solare. In totale sono 31 gli episodi singoli che hanno fermato un giocatore facendogli saltare almeno una partita: di questi 17 sono problemi muscolari e 10 di natura traumatica.
STAGIONE 24/25, INFORTUNI NELL’ANNO SOLARE 2025
1. Loftus-Cheek - Problema bicipite femorale destro - dal 14 gennaio all’11 marzo 2025, 61 giorni out e 16 partite saltate
2. Malick Thiaw - Lesione bicipite femorale destro - dal 14 al 27 gennaio 2025, 14 giorni out e 4 partite saltate
3. Pulisic - Affaticamento - dal 14 al 22 gennaio 2025 - 8 giorni out e 2 partite saltate
4. Emerson Royal - Lesione distrattiva di alto grado del polpaccio destro - dal 22 gennaio al 2 maggio 2025, 100 giorni out e 23 partite saltate
5. Kyle Walker - Problema muscolare - dal 20 febbraio al 1 marzo 2025, 9 giorni out e 2 partite saltate
6. Yunus Musah - Attacco febbrile - 2 aprile, 1 giorno out e 1 partita saltata
7. Kyle Walker - Frattura gomito destro - dall’8 al 21 aprile 2025, 19 giorni out e 3 partite saltate
8. Loftus-Cheek - Operazione appendicite - dal 29 marzo al 21 aprile 2025, 24 giorni out e 5 partite saltate
9. Mike Maignan - Trauma cranico - dall’11 al 18 aprile 2025, 8 giorni out e 1 partita saltata
10. Luka Jovic - Lombalgia acuta - dal 27 aprile al 3 maggio 2025, 6 giorni out e 2 partite saltate
STAGIONE 25/26, INFORTUNI NELL’ANNO SOLARE 2025
11. Pulisic - Distorsione alla caviglia - dal 26 luglio al 12 agosto, 17 giorni out durante l'estate
12. Leao - Trauma elongativo al polpaccio destro - dal 17 agosto al 25 settembre, 39 giorni out e 5 partite saltate
13. Jashari - Frattura composta del perone destro - dal 28 agosto al 30 ottobre, 63 giorni out. Per ora 9 partite saltate
14. Pavlovic - Problema al flessore - dal 14 settembre al 18 settembre, 4 giorni out
15. Maignan - Problema al polpaccio destro - dal 14 settembre al 23 settembre, 9 giorni out ed 1 partita saltata
16. Tomori - Risentimento aduttore destro - dal 28 settembre al 3 ottobre, 5 giorni out
17. Saelemaekers - Lesione flessore destro - dall’11 ottobre al 18 ottobre, 7 giorni out
18. Estupinan - Problema alla caviglia - dall’11 ottobre al 30 ottobre, 19 giorni out e 3 partite saltate
19. Pulisic - Lesione bicipite femorale coscia destra - dall’11 ottobre al 5 novembre, 25 giorni out e 4 partite saltate
20. Rabiot - Lesione soleo sinistro - dal 16 ottobre al 18 novembre, 33 giorni out e 5 partite saltate
21. Loftus-Cheek - Affaticamento muscolare - dal 18 ottobre al 27 ottobre, 9 giorni out e 2 partite saltate
22. Nkunku - Problema alluce - dal 16 ottobre al 23 ottobre, 7 giorni out e 1 partita saltata
23. Leao - Problema all’anca - dal 28 ottobre al 30 ottobre, 2 giorni out
24. Tomori - Problema al ginocchio - dal 28 ottobre al 1 novembre, 4 giorni out
25. Gimenez - Problema alla caviglia e operazione in artroscopia - dal 28 ottobre
26. Athekame - Problema al soleo del polpaccio - dal 22 novembre all’11 dicembre, 20 giorni out e 4 partite saltate
27. Pulisic - Affaticamento muscolare - dal 26 novembre al 3 dicembre, 7 giorni out e 1 partita saltata
28. Fofana - Fastidio muscolare - dal 3 dicembre al 18 dicembre, 15 giorni out e 4 partite saltate
29. Pulisic - Febbre - 7 e 8 dicembre, 1 giorno out
30. Leao - Problema all’adduttore - dall’8 dicembre
31. Gabbia - Trauma iperestensivo al ginocchio - dal 14 dicembre
