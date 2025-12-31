Dalla Turchia: il Fenerbahce offre 25 milioni per Nkunku, si tratta

Come riportato sul suo profilo X, Francesco Nasato riporta la notizia del giornalista di Sports Digitale e NowTv Türkiye Yagiz Sabuncuoglu secondo cui il Fenerbache si spingerebbe massimo a 25 milioni per Nkunku rispetto alla richiesta del Milan che sarebbe di 35 milioni. La trattativa, come riporta il giornalista, sarebbe comunque nel vivo dato che il nome di Nkunku sarebbe una richiesta precisa del tecnico del Fenerbache.



Nkunku, acquistato dal Milan in estate per 37,5 milioni di euro bonus inclusi, è reduce da una doppietta in campionato contro il Verona. Nonostante quetso però le voci di mercato non si placano. Dall'Italia invece, alcuni importanti giornalisti, riferiscono che il francese abbia apertamente dichiarato al suo entourage di non volersi muovere da Milano a gennaio.