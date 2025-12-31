Rinascita Terracciano: è il secondo giocatore più impiegato da Nicola

Rinascita Terracciano: è il secondo giocatore più impiegato da NicolaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:48News
di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Pedina inamovibile della formazione di Davide Nicola, anche contro il Napoli, vittorioso in trasferta 0-2, Terracciano è stato impiegato come braccetto della difesa a tre, schierato titolare e in campo per tutta la gara. Il difensore in prestito dal Milan è il secondo giocatore più usato della formazione grigiorossa, secondo solo a Federico Baschirotto.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza
Presenze: 17
Reti: 2
Assist: 0