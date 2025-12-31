Riecco Comotto, ritorno in campo con lo Spezia dopo un mese
MilanNews.it
Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:
CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)
Dopo la non convocazione della partita precedente, Comotto è partito dalla panchina contro il Pescara e ha fatto il suo ingresso prima del previsto: al minuto 20 il classe 2008 è entrato al posto dell'infortunato Bandinelli, sul risultato di 1-0 per i suoi. La gara è stata poi vinta dallo Spezia con il risultato di 2-1 con il giovane centrocampista rimasto in campo fino al triplice fischio. Decima presenza stagionale e primi minuti per Comotto dal 30 novembre.
Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 10
Reti: 0
Assist: 1
Pubblicità
News
Ci ho sempre creduto. Oggi di più. Il giorno più bello del 2025? Il 30 maggio. Fiorentina-Milan? Verrà preparata in un giorno. Maledi Carlo Pellegatti
Le più lette
2 Guidi: "Dall’Arabia Saudita arrivano conferme sui rumors che vorrebbero Darwin Nuñez già desideroso di lasciare l’Al-Hilal"
4 Galliani: "Ho sempre saputo e capito, fin da quando allenava il Cagliari, che Allegri aveva il physique du role per guidare il Milan"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Antonio VitielloSubito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
Pietro MazzaraI tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com