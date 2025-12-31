Riecco Comotto, ritorno in campo con lo Spezia dopo un mese

di Francesco Finulli

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Dopo la non convocazione della partita precedente, Comotto è partito dalla panchina contro il Pescara e ha fatto il suo ingresso prima del previsto: al minuto 20 il classe 2008 è entrato al posto dell'infortunato Bandinelli, sul risultato di 1-0 per i suoi. La gara è stata poi vinta dallo Spezia con il risultato di 2-1 con il giovane centrocampista rimasto in campo fino al triplice fischio. Decima presenza stagionale e primi minuti per Comotto dal 30 novembre.

Stato trasferimento: prestito secco
Presenze: 10
Reti: 0
Assist: 1