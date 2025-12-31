VIDEO - Maignan o Donnarumma? Piot sceglie il miglior portiere della storia del Milan

VIDEO - Maignan o Donnarumma? Piot sceglie il miglior portiere della storia del MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:32News
di Manuel Del Vecchio

Christian Piot, leggendario portiere belga degli anni 60 e 70, in compagni del collega Alessandro Schiavone ha partecipato al trend “this or that”, questo o quello, scegliendo fra i portieri della storia del Milan.

