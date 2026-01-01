Modric: "I milanesi sono molto gentili con me: ogni tanto mi fermano per strada, la cosa un po’ mi imbarazza, ma non mi dà fastidio"

vedi letture

Nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, Luka Modric ha parlato anche della sua vita a Milano con la famiglia:

Lei sta da sempre con la stessa donna, Vanja. Come l’ha conosciuta?

«Era l’autunno del 2004, giocavo nella Dinamo Zagabria. Siamo insieme da allora, non ci siamo mai lasciati. Lei lavorava in un’agenzia che si occupava di trovare gli appartamenti ai giocatori. La prima volta che mi chiamò per aiutarmi a organizzare il trasloco, la tenni al telefono tre ore chiedendole qualunque cosa, anche la più inutile, pur di parlare con lei. Da lì, poco a poco, il nostro amore è cresciuto. Per me è importantissima. Oggi abbiamo tre figli: il primogenito, Ivano, ha quindici anni».

Gioca a pallone?

«Sì, gli piace, ma non voglio forzarlo, deve fare la sua strada. Ema ha dodici anni, Sofia otto».

Nella sua autobiografia, «A modo mio», pubblicata in Italia da Sperling&Kupfer, lei racconta che sua moglie ha sofferto molto.

«Quando è nato Ivano faticava a respirare. Trombosi a un polmone. Ricordo una corsa in ospedale: non ho mai guidato tanto veloce in vita mia. Dopo i primi due figli, i medici ci avevano suggerito di fermarci. Ma mia moglie voleva il terzo, anche se era rischioso. E quando le donne vogliono, le donne possono. Grazie a Dio, è andato tutto bene. Sofia è l’allegria della nostra casa. A Milano la mia famiglia si trova benissimo».

Che impressione le ha fatto la città?

«La conosco poco, non ho ancora visitato né il Duomo né il cenacolo di Leonardo, ma rimedierò. Amo stare a casa, in zona Porta Nuova. I milanesi sono molto gentili con me. Ogni tanto mi fermano per strada, la cosa un po’ mi imbarazza, ma non mi dà fastidio».