Borghi e l’ironia del calcio: “Arriva Fullkrug e Nkunku fa doppietta. Se gioca così è un’arma in più”
Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato ironicamente la contemporaneità dell’arrivo di Niclas Fullkrug e la prima rete, seguita dalla seconda, in campionato di Nkunku. Queste le sue parole:
“Nel calcio succede spesso così, nel momento in cui il Milan annuncia già il primo colpo del mercato invernale prendendo il centravanti, il Milan prende Fullkrug e Nkunku piazza la doppietta. Il rigore concessogli parla della salute, della bontà del gruppo, dell’obiettivo comune. Il secondo gol invece da centravanti, da rapace. Io non credo che questa sia la partita che consegni ad Allegri un Nkunku in grado di essere un numero 9 per questa squadra perchè tutto quello di cui abbiamo parlato in questo tempo rimane. Nkunku non è un giocatore ideale per fare questo tipo di ruolo, però Nkunku attivo e coinvolto è sicuramente un giocatore a disposizione per più cose. In una situazione del genere, avere Nkunku attivo, forte, che ti entra nell’ultima mezz’ora, negli ultimi 25, diventa una risorsa in più molto importante”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan