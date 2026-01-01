Pietrella: "Per monte ingaggi l'Inter è davanti di pochissimo al Napoli. Seguono Juve e Milan"

vedi letture

Francesco Pietrella, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul monte ingaggi delle big italiane: "La premessa è “tabucchiana”. Sostiene Antonio Conte, e non Pereira, che Inter, Milan e Juve, rispetto al suo Napoli, hanno un valore patrimoniale più alto, un monte ingaggi superiore, strutture diverse e anche le seconde squadre. Da qui i dardi scagliati da Fort Zini verso le rivali: "Non possiamo fare il passo più lungo della gamba. Ogni volta che vince un’altra squadra al di fuori delle solite tre, significa che ha fatto qualcosa di straordinario. C’è una differenza sostanziale. Non si può mettere la testa sotto la sabbia e pensare di essere al livello degli altri". Sostiene Conte, quindi, e alla fine ha pure ragione. Su quasi tutto.

Conte ha registrato 41 milioni di euro in più alla voce stipendi rispetto all’annata scorsa. Se prendiamo Inter, Milan e Juve, solo i ragazzi di Chivu sono davanti, e neanche di molto: 134,2 milioni lordi di costo rosa contro i 133 degli azzurri. Seguono Spalletti e Allegri rispettivamente con 131 e 96 milioni. Il monte ingaggi del Napoli è aumentato anno dopo anno: nella stagione 2022-23, quella del terzo scudetto con Spalletti alla guida, gli azzurri avevano un costo rosa di 76,5 milioni, salito a 89,5 nel 2023-24 e a 92 nel 2024-25, col quarto titolo. Gli arrivi di De Bruyne, Hojlund, Lang, Beukema, Lucca, Milinkovic, Marianucci, Elmas e Gutierrez hanno portato alla tripla cifra, scavalcando la Juve e tenendo a parecchia distanza anche il Milan. Conte, infine, è l’allenatore più pagato della Serie A. Allegri secondo insieme a Gasp, poi Spalletti e Chivu".