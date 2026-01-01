MN - Pastore e i dubbi sulla proprietà: "Contro il Verona a San Siro c'era Singer e non Cardinale...vi fa capire tanto"

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Quanto pesa la distanza abissale tra la società e dirigenza Milan con tutto il mondo rossonero? Sui tifosi soprattutto..

“Bel tema, bella domanda. Domenica contro il Verona non c’era Cardinale, ma Gordon Singer… e vi fa capire. Credo ci sia moltissima distanza oggi tra chi gestisce il Milan e tutto il gruppo squadra/tifosi. La vicenda di Perth è simbolica, fa capire tanto. I dirigenti volevano a tutti i costi fare questa trasferta, mentre la squadra aveva espresso una volontà diversa, i tifosi lasciamo perdere.. ancor meno. C’è una nebbia che circonda la dirigenza e proprietà di questo club. Credo che il discorso stadio potrà accelerare quello che sarà un cambio di proprietà. È nella natura di un fondo quello di cedere a un prezzo migliore rispetto a quando è stato acquistato, anche grazie ad asset nuovi come possa essere lo stadio. In questi casi l’importante è avere un gruppo squadra solido, e con Allegri e Tare questo, almeno per fortuna è stato fatto..”.