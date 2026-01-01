Dove seguire in diretta la conferenza di Allegri alle 17

Il Milan scenderà in campo nell'anno nuovo nel secondo giorno utile: i rossoneri saranno in campo domani 2 gennaio alle ore 20.45 all'Unpol Domus Arena per affrontare il Cagliari, in quella che sarà la prima gara del 2026 per la Serie A Enilive e anche l'anticipo del diciottesimo turno di campionato, il penultimo del girone di andata.

Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa oggi, il primo giorno dell'anno, giornata di vigilia della partita. I rossoneri si alleneranno a Milanello nel primo pomeriggio e poi alle ore 17 a Milanello il tecnico prenderà la parola davanti ai giornalisti. Successivamente la squadra viaggerà verso la Sardegna. La conferenza come sempre sarà trasmessa in diretta su Milan TV e sull'app ufficiale rossonera: potrete seguire il live testuale su MilanNews.it come di consueto.

MILAN DA SCUDETTO? LE PAROLE DI LUKA MODRIC

"La vita - ha raccontato Luka Modric al Corriere della Sera - ti sorprende sempre. Succedono cose che non avresti mai creduto possibili. Ero convinto di chiudere la carriera nel Real Madrid, invece... Questo però l’ho sempre pensato: se avessi mai avuto un’altra squadra, sarebbe stata il Milan. Sono qui per vincere. Scudetto? Al Milan si deve giocare sempre per vincere, solo per vincere. È possibile vincere già quest'anno. Ma è lunga. Nel calcio devi pensare partita per partita. Se cominci a programmare a distanza di mesi, ti perdi. Allegri ha una personalità incredibile. Somiglia un po’ ad Ancelotti: sensibile, divertente, ama fare scherzi. Ma sul campo, come tecnico, è un grandissimo. Sa di calcio come pochi. Non lo conoscevo cossì bene, ma sono felice che oggi sia il mio allenatore. Io come Ibra nel 2021? Vediamo se riusciamo a rifarlo. Siamo inuna situazione buona di classifica, manca ancora molto e ci sono molte avversarie forti, ma può succedere. Mai dire mai. Abbiamo molti margini di miglioramento, il mister sta facendo un grandissimo lavoro. Il nostro obiettivo deve essere puntare sempre al massimo. Siamo il Milan ed è giusto così. Per me essere qui è aver chiuso un cerchio. Ora però pensiamo giorno per giorno, nel calcio come nella vita non bisogna mai ragionare troppo sul futuro. Dopo ogni partita, ce n’è un’altra".