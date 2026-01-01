Pasotto: "Allegri vuole provare a far crescere il suo Milan nel non abbassare le difese immunitarie quando la partita è teoricamente portata a casa"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sulle parole di Allegri al termine di Milan-Verona: "È successo come a Udine. Sul 3-0, ovvero quando si è concretizzato il massimo vantaggio, Max Allegri è diventato una furia. In Friuli lo show era andato in onda in tribuna stampa, dove era stato confinato dal giudice sportivo, stavolta a bordo campo. È in questi frangenti che Allegri continua a provare a far crescere il suo Milan: nella gestione dei momenti, nella mentalità, nel non abbassare le difese immunitarie quando la partita è teoricamente portata a casa. Vedremo se stavolta la sfuriata servirà, ma intanto Max trascorrerà indiscutibilmente una fine d'anno serena. In attesa dell'Inter, il Diavolo è tornato davanti a tutti e la bella notizia si accompagna ad altre. Per esempio essere riusciti a chiudere nuovamente la porta a chiave dopo ben sette gol subiti nelle precedenti quattro uscite. Così come l'essersi imposti contro una tipologia di avversari che in questa stagione avevano già messo molto in difficoltà i rossoneri.

"Nel primo tempo - ha dichiarato il mister - eravamo contratti ma anche ordinati, non abbiamo concesso nulla. Dopo il 3-0 dovevamo avere una gestione migliore della palla. Sono momenti della partita che vanno giocati in modo diverso. Bisogna mantenere la palla e non si fa da fermi, ma in movimento. E noi tenendo palla ferma abbiamo giocato alcune palle difficili e lunghe sotto pressione che abbiamo perso. Su questo possiamo assolutamente migliorare".