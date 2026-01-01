Serie A, classifiche a confronto: il Milan di Allegri ha 12 punti in più di un anno fa
Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 17 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 12 punti in più (la suqadra di Allegri ha ora una gara in meno e quindi il confronto è stato fatto con le prime 16 giornate della Serie A 2024/25). Ecco il dato squadra per squadra:
*Inter 36 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)
*Milan 35 (+12)
*Napoli 34 (-1)
Roma 33 (+14)
Juventus 32 (+1)
*Como 27 (+12)
*Bologna 26 (-2)
Lazio 24 (-10)
Sassuolo 22 (in Serie B)
Atalanta 22 (-18)
Udinese 22 (-1)
Cremonese 21 (in Serie B)
Torino 20 (+1)
Cagliari 18 (+4)
*Parma 17 (+2)
*Lecce 16 (=)
Genoa 14 (-2)
*Hellas Verona 12 (-3)
Pisa 11 (in Serie B)
Fiorentina 9 (-25)
