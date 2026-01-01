Serie A, classifiche a confronto: il Milan di Allegri ha 12 punti in più di un anno fa

Tuttomercatoweb.com fa un confronto tra la classifica di Serie A di oggi e quella dello scorso campionato dopo 17 giornate: per quanto riguarda il Milan, rispetto ad un anno fa, i rossoneri hanno 12 punti in più (la suqadra di Allegri ha ora una gara in meno e quindi il confronto è stato fatto con le prime 16 giornate della Serie A 2024/25). Ecco il dato squadra per squadra:

*Inter 36 punti (+2 punti rispetto alla Serie A 2024/25)

*Milan 35 (+12)

*Napoli 34 (-1)

Roma 33 (+14)

Juventus 32 (+1)

*Como 27 (+12)

*Bologna 26 (-2)

Lazio 24 (-10)

Sassuolo 22 (in Serie B)

Atalanta 22 (-18)

Udinese 22 (-1)

Cremonese 21 (in Serie B)

Torino 20 (+1)

Cagliari 18 (+4)

*Parma 17 (+2)

*Lecce 16 (=)

Genoa 14 (-2)

*Hellas Verona 12 (-3)

Pisa 11 (in Serie B)

Fiorentina 9 (-25)