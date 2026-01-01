MN - Füllkrug come Giroud? Pastore: "Olivier più forte, ma anche il tedesco potrà incidere in questa squadra"

vedi letture

Giuseppe Pastore, giornalista e noto volto e voce di Cronache di Spogliatoio è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Tra i tanti temi affrontati, il mercato rossonero, la situazione di Mike Maignan e il nodo societario tra stadio e futuro. Ecco un breve estratto delle sue considerazioni:

Füllkrug attaccante giusto quindi?

“Penso sia un giocatore utile al Milan. Un attaccante vecchio stampo in grado di lottare sui palloni, fare sponde e magari spizzare qualche colpo di testa in più. Non è in condizione come recita la sua stagione in Premier, e non credo nemmeno lo sia domani, però avrà sicuramente 20 o 30 minuti nelle gambe che possano risultare utili".

Il paragone con un grande ex numero nove francese ci può stare?

"Füllkrug come Giroud? Non so. Il francese più forte e più di livello, ma sicuramente Fullkrug potrà dimostrarsi un buon giocatore in questa squadra..".

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien