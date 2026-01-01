Napoli, Manna: "Non sono d’accordo quando si dice che il Napoli è stra-favorito per lo Scudetto. Ci sono gap strutturali"
Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, si è così espresso sul Corriere dello Sport sulla lotta Scudetto:
A proposito: perché il discorso di Conte sulla distanza da Milan, Inter e Juve ha innescato reazioni a catena?
"Non sono d’accordo quando si dice che il Napoli è stra favorito per lo scudetto, e non perché vogliamo scaricare pressioni o spostarle su altri: è un dato oggettivo. Vengo da una realtà completamente diversa ed è chiaro che ci sono gap strutturali, ma noi li colmiamo con questi valori che in pochi hanno e che non sempre bastano".
In estate avete investito tanto sul mercato.
"Bisognava colmare i vuoti numerici in rosa e De Laurentiis non si è tirato indietro. Il nuovo obiettivo è alzare la qualità ogni anno".
