Domani apre il mercato! Di cosa ha bisogno il Milan di Allegri?

Domani apre ufficialmente la sessione di mercato invernale per la stagione 2025/26. Il Milan, secondo in classifica, registrerà Niclas Fullkrug in arrivo dal West Ham in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro. Una soluzione low cost, con qualche incognita fisica, ma che arriva dal primo giorno utile per tamponare i parecchi problemi che sta facendo registrare quest'anno il parco attaccanti rossonero. Leao e Pulisic sono out una volta sì e un'altra pure, insieme hanno giocato solo 95 minuti, Gimenez è ormai fuori da fine ottobre per il problema alla caviglia e starà ai box ancora qualche settimana, mentre Nkunku ha segnato i suoi primi due gol in Serie A solo al 28 dicembre. Qualcuno potrebbe alzare la mano e dire: "Ma come si fa a prendere un giocatore propenso agli infortuni per dare una mano ad un reparto con giocatori propensi agli infortuni?".

Domanda giusta e legittima, la risposta è sempre la stessa: a gennaio non ci sono tanti soldini. Il mantra che accompagna il Milan americano, Elliott o RedBird che sia, dopo il periodo iniziale di riassestamento è assolutamente chiaro: il Club deve essere auto sostenibile, deve camminare sulle proprie gambe e non si deve mai arrivare al punto in cui è necessario un aumento di capitale dell'azionista di maggioranza per coprire eventuali perdite. E quindi la spending review è quasi al millimetro. Origi si svincola, arriva Fullkrug. Arriverà un nuovo difensore in prestito? Odogu uscirà in prestito. Nkunku andrà via per una cifra importante? Solo quel punto si potrà pensare di investire a titolo definitivo. In un anno in cui il bilancio è segnato in modo negativo dalla mancata qualificazione in Champions League dell'anno scorso ogni mossa è strettamente rinchiusa in parametri poco flessibili. Quindi i tifosi non devono assolutamente aspettarsi nulla di sconvolgente.

Dopo l'attaccante serve, proprio numericamente, un nuovo difensore. L'identikit è il seguente: esperto, che possa fare sia il centrale che il braccetto, a costo quanto più vicino possibile allo zero. Non è ancora uscito fuori un nome forte perché i parametri di ricerca sono veramente particolari. In attesa di capire chi potrà essere vi lasciamo di seguito i soliti parametri per la registrazione della rosa in Serie A. Il Milan può registrare ancora, oltre a Fullkrug, due stranieri da più di 22 anni.

Per quanto riguarda i giovani: Arizala, che sembrava un affare fatto, andrà all'Udinese. I friulani l'hanno soffiato al Milan promettendogli un posto in prima squadra fin da subito. Da capire se i rossoneri poi chiuderanno per Andrej Kostic del Partizan Belgrado. L'attaccante classe 2007 quest'anno ha segnato già 8 gol in campionato.

LE REGOLE SULLA REGISTRAZIONE DELLA ROSA

In Serie A è necessario registrare una rosa di 25 calciatori, che devono rispettare determinati requisiti: 17 sono giocatori "non formati in Italia" e 8 devono essere “giocatori formati localmente”, che si dividono in due sottocategorie:

- Giocatori che tra i 15 e i 21 anni di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato nel Milan: formati nel vivaio del club.

- Giocatori che tra i 15 e i 21 ani di età per tre stagioni sportive, o 36 mesi continuativi e non, hanno giocato in un club facente parte della stessa federazione: formati nel vivaio Italia.

- I calciatori U22 in Serie A sono esentati dagli obblighi di registrazione e non vengono conteggiati.

Portieri

Maignan, Pietro Terracciano, Torriani

Difensori

Tomori, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Odogu, Estupinan, Athekame, Bartesaghi

Centrocampisti

Modric, Ricci, Fofana, Jashari, Loftus-Cheek, Rabiot, Adli

Attaccanti

Santi Gimenez, Leao, Pulisic, Saelemaekers, Nkunku, Fullkrug*, Balentien

LA LISTA DEI 25

LISTA STRANIERI (15 su 17)

1- Maignan

2- Tomori

3- Pavlovic

4- Estupinan

5- Modric

6- Fofana

7- Jashari

8- Loftus-Cheek

9- Rabiot

10- Saelemaekers

11- Pulisic

12- Leao

13- Nkunku

14- Santi Gimenez

15 - Fullkrug*

*registrazione che avverrà all'apertura del mercato

VIVAIO ITALIA (3 su 4)

Pietro Terracciano

Ricci

De Winter

VIVAIO MILAN (1 su 4)

Gabbia

U22 (illimitati)

Torriani

Bartesaghi

Odogu

Athekame

Balentien