Milan, i dubbi erano fondati: lo sfortunato Boniface deve operarsi. È finita col Werder

In estate il Milan, durante il mercato, non si è fatto mancare nulla. Neanche il classico affare saltato dopo le visite mediche. La storia di Boniface la conoscono tutti: Milan e Leverkusen si mettono d'accordo, il calciatore arriva in Italia, svolge visite mediche specialistiche approfondite e al momento della firma salta tutto. I dottori rossoneri non erano convinti delle condizioni del ginocchio del calciatore. Boniface torna in Germania e poi viene ceduto in prestito al Werder Brema, che durante le visite non riscontra nulla di anomalo. Tante critiche per il Milan, ma alla fine i dottori ci avevano visto giusto, purtroppo per il calciatore.

Questo perché riporta la Bild che attualmente Boniface è fuori per infortunio ed il problema al ginocchio può risolversi solo con un'operazione chirurgica. Werder Brema e Leverkusen concordano, ora la decisione sta al calciatore: se deciderà di sottoporsi all'operazione rimarrà ai box per tutto il resto della stagione e tornerà in anticipo al Bayer, club proprietario del suo cartellino.

Se invece l'attaccante dovesse rifiutare l'intervento com'è già successo in estate, scrive la Bild, in ogni caso non scenderà più in campo con il Werder che riterrebbe troppo pericoloso mandarlo in campo con questo problema, con il rischio che l'infortunio possa aggravarsi e peggiorare, mettendo a serio rischio la carriera del nigeriano.

Attualmente il giocatore è in Nigeria ed è atteso in Germania nei prossimi giorni, quando ci sarà un colloquio chiarificatore con i due club per decidere come procedere: l'unica certezza è che Boniface non giocherà più per il Werder Brema in questa stagione.