Leao ricorda Jota: "Tutti si preoccupavano per lui". Poi racconta l'aneddoto sul Milan

vedi letture

Rafa Leao, alla CBS, ha ricordato così Diogo Jota, calciatore scomparso l'estate scorsa. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli.

Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A volte gli chiedevo alcune cose e lui mi chiedeva anche i biglietti per la sua famiglia per venire a vedere qualche partita del Milan"