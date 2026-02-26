Leao ricorda Jota: "Tutti si preoccupavano per lui". Poi racconta l'aneddoto sul Milan

Oggi alle 11:20News
di Federico Calabrese

Rafa Leao, alla CBS, ha ricordato così Diogo Jota, calciatore scomparso l'estate scorsa. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: "Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli.

Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A volte gli chiedevo alcune cose e lui mi chiedeva anche i biglietti per la sua famiglia per venire a vedere qualche partita del Milan"