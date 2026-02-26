Ranking UEFA, la corsa al quinto posto: l'Atalanta mantiene vive le speranze dell'Italia

Oggi alle 12:40
di Federico Calabrese

Continua la corsa allo slot extra per la prossima Champions League. La qualificazione dell'Atalanta agli ottavi mantiene viva la speranza per l'Italia, che ora dovrà affidarsi a Bologna e Fiorentina.

IL RANKING UEFA AGGIORNATO

1. Inghilterra (9 squadre su 9) 21.902
2. Germania (5 squadre su 7) 17.428

- - -

3. Spagna (6 squadre su 8) 17.031
4. Italia (4 squadre su 7) 16.857
5. Portogallo (3 squadre su 5) 16.600
6. Francia (4 squadre su 7) 14.535
7. Polonia (3 squadre su 4) 14.125
8. Grecia (3 squadre su 5) 12.500
9. Cipro (2 squadre su 4) 11.906
10. Danimarca (1 squadra su 4) 11.750 