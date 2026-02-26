Conference League, stasera i playoff di ritorno: il programma completo

© foto di Federico De Luca 2026
di Federico Calabrese

Dopo le sfide di Champions League, stasera oltre l'Europa League si giocano anche le gare dei playoff di Conference League.

Questo il programma completo:

Dalle 18:45
Fiorentina vs Jagiellonia Białystok
Rijeka vs Omonoia Nicosia
Celje vs Drita
Samsunspor vs Shkëndija

Dalle 21:00
AZ Alkmaar vs Noah
Crystal Palace vs Zrinjski Mostar
Lausanne-Sport vs Sigma Olomouc
Lech Poznań vs KuPS Kuopio
 